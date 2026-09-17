Un incendio calcina una hectárea de monte en Dexo, Oleiros

Un incendio declarado este jueves en la Rúa do Arrequento de Oleiros ha calcinado una hectárea de monte, según confirmaron los bomberos del Servicio de Emergencias Municipal (SEM). El suceso tuvo lugar en la parroquia de Dexo.

Los bomberos oleirenses, durante el suceso SEM OLEIROS

Según el SEM, hasta el lugar se desplazaron cuatro bomberos con una bomba pesada urbana y una forestal, además de tres motobombas de Medio Rural y efectivos de la Guardia Civil, Seprona y la Policía Local.

El incendio se declaró entorno a las 15.20 horas y los primeros en llegar fueron la Policía Local y los Bomberos de Oleiros, que intervinieron hasta extinguir el incendio. Posteriormente fueron apoyados por Medio Rural en las labores de refrigeración para que no se iniciase el fuego en focos secundarios. "Efectivos del parque comarcal de Arteixo se acercaron al punto, pero no tuvieron que intervenir", explica el SEM Oleiros, que finalizó a las 17.30 horas el operativo.