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Oleiros

Montesqueiro acoge este jueves la VIII gala solidaria Trezeluzes

El evento, presentado por Luján Argüelles y Jero García, prevé recaudar 300.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/09/2026 12:25
Velada benéfica de la Fundación Trezeluzes.FOTOS Germán Barreiro (110)
Los chefs participantes en la edición de 2025
GERMÁN BARREIROS
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La octava edición de la subasta benéfica TrezeLuzes llegará este jueves, día 17, a la Finca Montesqueiro de Oleiros. El evento, que mezcla compromiso social y colaboración empresarial para impulsar proyectos en Galicia, prevé recaudar una cifra mínima de 300.000 euros.

Las entidades beneficiarias son Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, Asociación Española contra el Cáncer A Coruña, Asanog, Proxecto Home Galicia e Igaxes. "El apoyo a todas estas entidades permitirá contribuir a programas orientados a proteger y acompañar a niños durante su infancia y posterior adolescencia, reforzar la salud mental, impulsar medidas de inclusión y apoyo familiar, además de a posteriori favorecer la educación y la inserción sociolaboral de estos niños", recuerda la Fundación Trezeluzes.

La gala, presentada por Luján Argüelles y Jero García, contará con un menú elaborado por diez chefs que juntos suman cuatro estrellas Michelín, además de encontrarse varios de sus restaurantes incluidos en la Guía Michelín 2026. 

Esta edición también acogerá a un elenco artístico y cultural de primer nivel, con Ayman, el saxofonista Miguel Sueiras y Abraham Cupeiro, a los que se sumarán el grupo El Patio y la productora cultural Musicalmente Eventos.

Como embajadores estarán el humorista y mago Luis Piedrahita, el futbolista Denis Suárez o la actriz y presentadora María Mera, que prestarán su voz y su imagen para dar visibilidad a la causa.

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