Comienza el derribo del antiguo concesionario de Opel en Perillo

Demolición del antiguo concesionario de Perillo Javier Alborés

Ha comenzado el derribo del antiguo concesionario de Opel en Perillo, una instalación en ruinas que el Ayuntamiento de Oleiros considera un peligro para los vecinos de la zona y sobre la que pesaba una orden de demolición que debía ejecutarse este martes, 15 de septiembre, como muy tarde. Varios vehículos de la empresa Demoliciones Coruña se apostan en el exterior del recinto, además de verse varias zonas valladas.

"A empresa propietaria das antigas instalacións do concesionario da Opel, en Perillo, ten ata o vindeiro 15 de setembro para executar a demolición do edificio, despois do prazo de catro meses concedido polo Concello de Oleiros o pasado 15 de maio". Así se expresaba el Ejecutivo de Ángel García Seoane hace justo un mes, y añadía que si los dueños no realizaban esta actuación, la llevaría a cabo el Gobierno municipal con el traslado posterior de la factura a los implicados.

Tras la preocupación de los vecinos de la zona -junto a la calle As Garridas, a pocos metros de la biblioteca Rialeda- por el estado de abandono de la instalación, Oleiros concedió un plazo a los propietarios para llevar a cabo su demolición. "A situación agravouse despois dun incendio no inmoble, que non chegou a maiores grazas á rápida intervención do Servizo Municipal de Emerxencias", dijo el alcalde.