Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Comienza el derribo del antiguo concesionario de Opel en Perillo

El Ayuntamiento había puesto el día de hoy, 15 de septiembre, como límite para la ejecución

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/09/2026 11:58
Demolición del antiguo concesionario de Perillo
Demolición del antiguo concesionario de Perillo
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Ha comenzado el derribo del antiguo concesionario de Opel en Perillo, una instalación en ruinas que el Ayuntamiento de Oleiros considera un peligro para los vecinos de la zona y sobre la que pesaba una orden de demolición que debía ejecutarse este martes, 15 de septiembre, como muy tarde. Varios vehículos de la empresa Demoliciones Coruña se apostan en el exterior del recinto, además de verse varias zonas valladas.

"A empresa propietaria das antigas instalacións do concesionario da Opel, en Perillo, ten ata o vindeiro 15 de setembro para executar a demolición do edificio, despois do prazo de catro meses concedido polo Concello de Oleiros o pasado 15 de maio". Así se expresaba el Ejecutivo de Ángel García Seoane hace justo un mes, y añadía que si los dueños no realizaban esta actuación, la llevaría a cabo el Gobierno municipal con el traslado posterior de la factura a los implicados.

Tras la preocupación de los vecinos de la zona -junto a la calle As Garridas, a pocos metros de la biblioteca Rialeda- por el estado de abandono de la instalación, Oleiros concedió un plazo a los propietarios para llevar a cabo su demolición. "A situación agravouse despois dun incendio no inmoble, que non chegou a maiores grazas á rápida intervención do Servizo Municipal de Emerxencias", dijo el alcalde.

La nave, ubicada en la avenida de As Mariñas

Oleiros pone el 15 de septiembre como fecha límite para demoler el concesionario de Opel de Perillo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Sesión plenaria de Cambre

Diana Piñeiro completa la primera ronda de reuniones para los presupuestos de 2027
Redacción
Una persona contempla un autobús de Tranvías

Tranvías sorteará siete bicicletas plegables y siete bonos de 200 viajes con motivo de la Semana de la Movilidad
Redacción
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro

Binter ofrece billetes de A Coruña a Canarias por 70 euros
Redacción
Concurso microrrelatos Gadis

El concurso literario de Gadis reúne más de 1.400 microrrelatos
Redacción