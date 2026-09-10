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Oleiros

Oleiros incrementa el parque residencial protegido con más de 20 viviendas en A Covada

Fran Moar
Fran Moar
10/09/2026 19:30
Inauguración de la obra del edificio de viviendas de protección de Xaz
Inauguración de la obra del edificio de viviendas de protección de Xaz
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La fecha es una incógnita pero el parque residencial protegido del ayuntamiento de Oleiros se verá incrementado con más de 20 viviendas que se ubicarán en la futura urbanización de A Covada, ubicada en las inmediaciones del centro de salud y el complejo deportivo de la capital municipal.

El anuncio lo realizó el alcalde, Ángel García Seoane, durante el turno de ruegos y preguntas de la última sesión plenaria. Esta nueva promoción vendrá a sumarse a las que se están llevando a cabo actualmente en los núcleos de Perillo y Xaz, y la que está previsto iniciar en breve en la localidad de Mera.

Marzo

Cabe indicar que el pasado mes de marzo el regidor también destacaba que a lo largo de los 41 años de mandato de Alternativa dos Veciños en Oleiros se levantaron un total de 1.171 pisos de precio tasado. “Eu non son franquista pero, lamentablemente, na democracia non houbo promoción de vivenda en España pero aquí en Oleiros, si”, presumía en el acto de inauguración de las obras de edificación de 94 pisos en la urbanización de Xaz, en Dorneda.

Una urbanización que, al igual que la de Perillo y Mera, es posible, según García Seoane, a la iniciativa del equipo de Gobierno de vender suelo municipal, adquirido gratuitamente a través de gestión urbanística, a precio inferior al del mercado libre, lo que permite abaratar el coste de los inmuebles.

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