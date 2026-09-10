ef ciclos formativos da la bienvenida a su nueva promoción de alumnos

Los alumnos que comienzan sus estudios de Formación Profesional, en el campus, este jueves Cedida

El campus de ef ciclos formativos en Oleiros acogió la jornada de bienvenida a los alumnos que este curso comienzan sus estudios de Formación Profesional en el centro. El acto reunió a la nueva promoción de estudiantes de los distintos ciclos formativos, que este jueves inician oficialmente las clases tras una jornada pensada para que se conozcan entre ellos y con el equipo docente que los acompañará durante el curso.

La bienvenida arrancó con la entrega a cada alumno de un welcome pack y continuó con la presentación institucional a cargo de la Directora General, Inés Salcines, junto al coordinador académico, Pepe Palomares. Ambos trasladaron a los estudiantes las claves del curso que comienza y el acompañamiento que recibirán a lo largo de su formación.

El coordinador académico, Pepe Palomares, dio la bienvenida a los alumnos, junto con la Directora General, Inés Salcines Cedida

Tras la presentación, los alumnos participaron en una jornada de actividades organizada por ciclos, en la que cada grupo trabajó junto a su tutor correspondiente en dinámicas pensadas para romper el hielo y sentar las bases del funcionamiento del aula. La jornada se cerró con una comida conjunta en la que alumnos y tutores de todos los ciclos compartieron mesa, una cita informal que sirvió para terminar de conocerse antes de que mañana arranque el curso académico en las aulas.

El grupo de alumnos realizó distintas actividades de bienvenida con sus tutores Cedida

"Al final, el primer día marca cómo vives todo lo que viene después. Por eso no queríamos que fuera solo un acto de bienvenida, sino que los alumnos empezaran a sentirse parte de un equipo desde el primer momento, con sus tutores y con sus compañeros", explicó Inés Salcines durante la jornada.

ef ciclos formativos, con tres campus en Coruña, imparte ciclos de Grado Medio y Superior en familias profesionales como Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad, Educación Infantil o el área sanitaria, además del ciclo de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. Los centros están avalados por la Xunta de Galicia y cuentan con un Departamento de Empleabilidad y Desarrollo Profesional que acompaña de forma individualizada a cada alumno en su acceso a prácticas y su incorporación al mercado laboral.