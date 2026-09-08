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Oleiros

El PP solicita explicaciones sobre el director del multiusos de Bastiagueiro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/09/2026 23:10
Panorámica del centro multiusos de BastiagueiroEl multiusos de Bastiagueiro afronta la ultima fase de la obra para inaugurarse en diciembreLos trabajos de urbanización del entorno y la ampliación del parking costarán 800.000 euros
Panorámica del centro Multiusos de Bastiagueiro
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El PP de Oleiros solicitará una sesión extraordinaria sobre la contratación del director del Multiusos de Bastiagueiro y, para ello, reclama la colaboración de toda la corporación para que este asunto “sea tratado con la máxima transparencia”, indican desde el Partido Popular.

Los conservadores advierten de que esta obra ha estado envuelta de controversia desde sus inicios y de que, después de los sucesos modificados y la elevación de los costes “hasta aproximadamente 17 millones de euros, sin incluir el valor de los terrenos”, se une que el proceso de selección del director también genera dudas.

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Una inesperada renuncia del director retrasará la apertura del multiusos de Bastiagueiro

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“La alarma saltó cuando una de las aspirantes descartada por el tribunal cuestionó públicamente los criterios de valoración señalando posibles irregularidades en el desarrollo del proyecto” y cuando trascendió “que la persona designada habría conocido el resultado antes de su publicación oficial, posiblemente a través del alcalde”, exponen desde el PP.

Esta persona después presentó su renuncia pero los populares insisten en que “es imprescindible que el alcalde explique con total claridad cómo se desarrolló todo el proceso, cuáles fueron los criterios aplicados por la comisión evaluadora y las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las distintas pruebas”, así como “cuál fue la participación de la alcaldía, por qué el candidato conoció el resultado antes de su publicación oficial y cuáles fueron las razones de su posterior renuncia”, indica el Partido Popular de Oleiros. 

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