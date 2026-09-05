Luis Fercán ofrece un concierto solidario en Oleiros: “Todo el que tenga un altavoz debe usarlo para dar visibilidad a las injusticias”

Fercán es una de las voces más destacadas de la nueva canción de autor Cedida

El cantautor Luis Fercán ofrece un concierto solidario mañana domingo, desde las 18.00, en As Torres de Santa Cruz. Una cita destinada a recaudar fondos para la compra de equipos de protección —chalecos y cascos antibalas— “para mulleres xornalistas que traballan en zonas de conflito”, explican desde Reporteros sin Fronteras, la entidad que organiza la actuación, con el respaldo económico del Ayuntamiento de Oleiros y la colaboración de la Asociación de la Prensa de A Coruña.

Una ocasión excepcional para disfrutar de la música de uno de los artistas más relevantes de la nueva canción de autor, en acústico, en un espacio cercano y acogedor, con un aforo de menos de 170 asistentes. Además, con el valor añadido de la causa solidaria y la oportunidad de conocer y conversar con Fercán, reservada para quienes adquieran las 25 primeras e entradas, a la venta a través de Woutick por 20 euros y una modalidad especial de 35.

La coruñesa Arantxa Freire, directora de Reporteros sin Fronteras en España Más información

“A de xornalista é unha profesión moi feminizada e os chalecos antibala que precisamos han de estar adaptados aos noso corpos para garantizar mellor a nosa seguridade”, explica la coruñesa Arantxa Freire, directora de RSF España. Una necesidad que entiende y comparte Fercán.

¿Qué le llevó a decir que sí a este concierto solidario en As Torres?

Conocemos muy de cerca el proyecto gracias a Ebbaba (Hameida) y Arantxa (Freire) y nos hacía muchísima ilusión poder participar y echar un cable en lo que podamos.

¿Qué significa para usted que sus canciones puedan contribuir a proteger a periodistas que trabajan en zonas de conflicto?

En todo lo que podamos ayudar vamos a estar siempre dispuestos y además que nuestras canciones puedan ayudar les da incluso más valor.

“Mesmo no medio da guerra, alguén ten que quedar para contala”. ¿Qué le provoca esa frase?

Un profundo respeto.

¿Qué tiene de especial para usted tocar en un formato tan íntimo, con aforo reducido, con la voz y la guitarra como protagonistas?

Es justo el formato en el que más cómodo me siento y la manera más fácil de trasladar lo que hago en casa.

¿Cree que los artistas tienen una responsabilidad ante situaciones como las guerras o la vulneración de la libertad de prensa?

Todo aquel que tenga un altavoz debe usarlo para dar visibilidad a las injusticias.

¿Puede realmente una canción cambiar algo en una persona?

Sí, es lo que a mí me lleva sucediendo toda la vida.

¿Qué le gustaría que se llevara a casa alguien que asiste al concierto, además de las canciones?

Que conozcan más de cerca el proyecto de RSF.

Usted es gallego y este concierto se celebra precisamente aquí, en Oleiros. ¿Tiene un significado especial participar en una iniciativa solidaria en Galicia?

Siempre es un placer que cuenten con conmigo para este tipo de iniciativas y un orgullo ver cómo se vuelca la comunidad en este tipo de proyectos.