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Oleiros

Oleiros dispondrá un parking provisional para los usuarios del centro de salud de A Covada

La obra de urbanización del entorno de la piscina municipal eliminó las zonas de estacionamiento

Fran Moar
Fran Moar
04/09/2026 19:14
Operarios trabajan en la urbanización de A Covada
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El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció que el Ayuntamiento dispondrá un parking provisional de uso, en principio, exclusivo para los usuarios del centro de salud de A Covada. El estacionamiento, ubicado en un terreno anexo al inmueble sanitario, es de titularidad municipal y contará con unas cuarenta plazas. Una cifra que el regidor considera suficiente para la afluencia de personas que a diario acuden al ambulatorio en el que se atiende a los empadronados en la capital del municipio.

El motivo que ha llevado al Gobierno local a adoptar esta medida es la obra de urbanización que se está llevando a cabo en el entorno de la piscina municipal, la cual eliminó todo el espacio destinado a estacionamiento.

Meixonfrío

Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas en el que se incluye la renovación de la pista deportiva de Meixonfrío, en el núcleo de Santa Cruz. Según fuentes municipales, la actuación, que cuenta con un presupuesto de 389.000 euros, contempla la renovación íntegra de la cubierta y la reparación del firme mediante trabajos de nivelación y pintado. También se mejorará y sustituirá el sistema de iluminación, lo que permitirá ampliar el horario de utilización de la pista y usarla durante todo el año, incluidos los meses de invierno en las horas de menor luminosidad.

“Con esta intervención, o Concello de Oleiros continúa a apostar por instalacións deportivas de calidade e espazos axeitados para o lecer activo”, apuntan las mismas fuentes.

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