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Oleiros

La Parrocha Dorada celebra este sábado su tercera verbena en Perillo

La fiesta contará con la actuación de Héctor Ferio y Red Planet y arrancará a las 13:00 horas con las primeras consumiciones

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/09/2026 11:36
La Parrocha Dorada
La Parrocha Dorada
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La Parrocha Dorada volverá a poner este sábado, 5 de septiembre, el ambiente festivo en Perillo con la celebración de una nueva edición de su particular verbena, una cita que alcanza su tercer año y que se enmarca en las fiestas de la localidad. 

La jornada arrancará a las 13:00 horas y contará con música en directo de Héctor Ferio y Red Planet, en una propuesta pensada para disfrutar de la fiesta desde mediodía. 

Uno de los atractivos de esta tercera edición será el regalo de 300 camisetas entre los asistentes. Las prendas se entregarán con las primeras consumiciones y han sido diseñadas y elaboradas con motivo de la celebración gracias al patrocinio de Hijos de Rivera. 

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