Una combinación de senderismo y cultura para unir Oleiros con el Festival da Luz de Boimorto

Vecinos de Oleiros en el Festival de la Luz 2026 Cedida

Una combinación de senderismo y cultura con origen en Oleiros y meta en el Festival da Luz, en Boimorto.

Casi un centenar de vecinos se unieron este fin de semana a la 'Ruta da Luz', uno de los itinerarios que el Ayuntamiento de Oleiros organiza en el marco de las actividades municipales 'Ven e Descubre 2026', dirigidas a vecinos de más de 65 años y diseñadas como un impulso a la autonomía, la actividad física adaptada y la socialización que, en este caso, supuso "una experiencia que conecta o patrimonio rural de Boimorto coa cultura", explican desde el Gobierno de Ángel García Seoane.

Oleiros insiste en que la Xunta bloquea la contratación de la obra de la senda de Naval a Canide Más información

A 'Ruta da Luz' partió de la iglesia de Santiago de Boimorto y "avanzó por bosques, corredoiras e o rego do Seixo, atravesando núcleos como Gárdoma, Boimil e As Areas".

Con el eslogan 'Mirando ao Ceo', los asistentes "traballaron a estimulación cognitiva e a memoria histórica ao interpretar os ciclos do campo e visitar espazos comunitarios tradicionais, símbolos de axuda mutua e música tradicional".

El recorrido culminó en el Festival da Luz, evento solidario fundado en 2012 por la cantante Luz Casal en Boimorto. "Esta integración ofrece aos maiores un espazo aberto e interxeracional onde convivir a través da música, o teatro e a artesanía local, demostrando que a diversidade e a aprendizaxe continua son piares fundamentais para un envellecemento pleno e saudable", resumieron desde Oleiros.