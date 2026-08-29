Una combinación de senderismo y cultura para unir Oleiros con el Festival da Luz de Boimorto
Una combinación de senderismo y cultura con origen en Oleiros y meta en el Festival da Luz, en Boimorto.
Casi un centenar de vecinos se unieron este fin de semana a la 'Ruta da Luz', uno de los itinerarios que el Ayuntamiento de Oleiros organiza en el marco de las actividades municipales 'Ven e Descubre 2026', dirigidas a vecinos de más de 65 años y diseñadas como un impulso a la autonomía, la actividad física adaptada y la socialización que, en este caso, supuso "una experiencia que conecta o patrimonio rural de Boimorto coa cultura", explican desde el Gobierno de Ángel García Seoane.
A 'Ruta da Luz' partió de la iglesia de Santiago de Boimorto y "avanzó por bosques, corredoiras e o rego do Seixo, atravesando núcleos como Gárdoma, Boimil e As Areas".
Con el eslogan 'Mirando ao Ceo', los asistentes "traballaron a estimulación cognitiva e a memoria histórica ao interpretar os ciclos do campo e visitar espazos comunitarios tradicionais, símbolos de axuda mutua e música tradicional".
El recorrido culminó en el Festival da Luz, evento solidario fundado en 2012 por la cantante Luz Casal en Boimorto. "Esta integración ofrece aos maiores un espazo aberto e interxeracional onde convivir a través da música, o teatro e a artesanía local, demostrando que a diversidade e a aprendizaxe continua son piares fundamentais para un envellecemento pleno e saudable", resumieron desde Oleiros.