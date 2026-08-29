Los bomberos extinguen un vehículo en llamas, en Bastiagueiro

Incendio en calle Los Nidos de Bastiagueiro Cedida

El CIAE 112 recibió a las 22.30 horas de este viernes un aviso sobre el incendio en un vehículo en la calle Los Nidos de Bastiagueiro. Hasta el lugar se desplazó la dotación de guardia, formada por tres bomberos, con una Bomba Urbana Pesaje (BUP)para atender la situación.

A la llegada de los efectivos, se comprobó que el vehículo se encontraba ardiendo en su totalidad, por lo que se procedió de inmediato al despliegue de las líneas de ataque y a las tareas de control y extinción del incendio.

Una vez extinguido el fuego y comprobada la seguridad de la zona, se procedió a la recogida del material empleado, regresando posteriormente la dotación al parque y dando por finalizado el servicio.

En la intervención participó también la Policía Local, que permaneció en el lugar garantizando la seguridad de la zona.