Una inesperada renuncia del director retrasará la apertura del multiusos de Bastiagueiro

Panorámica del centro multiusos de Bastiagueiro ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Lo que implican los proyectos de cierta envergadura es que es aventurado vaticinar cuando podrán ser mostrados en público. El centro multiusos de Bastiagueiro es buen ejemplo de ello. Primero por una deficiencia en el proyecto, después por la meteorología reinante y, esta misma semana, por la inesperada y repentina renuncia del recientemente designado director que va a retrasar nuevamente la apertura del complejo cultural más grande del municipio de Oleiros.

La decisión ha generado cierta molestia en el propio alcalde, Ángel García Seoane, que, en declaraciones a diversas emisoras de radio, dijo no comprender las razones esgrimidas ahora por la persona elegida cuando la semana pasada estaba dispuesta a asumir el puesto.

"Proyectos más interesantes"

“Cando o chamamos para firmar o contrato díxonos ‘tengo otros proyectos más interesantes’. Xa o podía haber pensado antes porque agora temos que facer un novo concurso e eso leva o seu tempo. O proceso obriga a retrasar a apertura do multiusos”, dijo el regidor.

Cabe indicar que esta renuncia se produce a los pocos días de que el grupo municipal del Partido Socialista cuestionase los métodos de selección de este gestor cultural que hasta ahora estaba vinculado profesionalmente con el Ayuntamiento oleirense a través de la Escola Municipal de Música.

Un cuestionamiento que el regidor estudia llevar ante los tribunales de justicia alegando que se está “atentando contra a honorabilidade dos traballadores municipais”.