Oleiros insiste en que la Xunta bloquea la contratación de la obra de la senda de Naval a Canide

Panorámica de un tramo del paseo de Naval ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Oleiros insiste en que la Xunta mantiene bloqueada la contratación de la construcción de una senda peatonal, en el borde litoral, entre los núcleos de Naval y Canide. Según fuentes municipales, el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, solicitó el pertinente informe a Demarcación de Costas el 12 de diciembre de 2025. "Máis de oito meses despois, continúa sen ser emitido, imposibilitando a contratación", indican.

Las mismas fuentes añaden que la obra, prevista en los presupuestos municipales, cuenta con la financiación necesaria para su licitación que supera el millón de euros. "Previamente xa se fixeran tamén as correspondentes expropiacións. Para os 2,5 kilómetros de recorrido o Concello pagou 270.000 euros por 61 parcelas, todas en solo rústico", añaden.

“Metemos esta obra nos orzamentos para este ano e xa tiña que estar contratada, pero incomprensiblemente non é así porque a Xunta leva desde o 12 de decembro sen resolver un informe. Despois venden ese Camiño do Litoral para o que non fixeron nada. Fan fotos e vídeos posando o presidente, os conselleiros... cando non achegan nin un céntimo para financiar a construción dos paseos costeiros e agora tamén imposibilitan que se leven adiante. Que vergoña!”, comentó el alcalde.