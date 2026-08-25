Baiuca reúne a más de 5.000 personas en Santa Cruz 

Baiuca convirtió la noche de este lunes en una auténtica fiesta en Santa Cruz, donde más de 5.000 personas se congregaron para disfrutar de un concierto que comenzó poco antes de la medianoche y que se prolongó hasta pasada la una de la mañana.

El público, que respondió de forma multitudinaria pese a tratarse de un lunes, mostró además una particular mezcla de identidades: entre las camisetas que más se repetían destacaban las del Dépor y las del propio Santa Cruz, en una noche en la que la música terminó por unir a todos.

El artista gallego estuvo acompañado sobre el escenario por el músico Meracho Xosé Lois Romero, cuya participación fue especialmente celebrada por los asistentes y recibió numerosas ovaciones a lo largo de la actuación.

La expectación generada por el concierto también tuvo su reflejo en la hostelería local. Los establecimientos de la zona se vieron desbordados tanto por la afluencia de público que acudió al concierto como por quienes aprovecharon la noche para seguir la jornada después del evento.

La fiesta no terminó con los últimos acordes. Pasada la una de la mañana, cuando Baiuca puso fin a su actuación, los locales de hostelería continuaban llenos, prolongando el ambiente festivo en Santa Cruz.