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Oleiros

Medio Ambiente garantiza que renovará el convenio con el Ceida de Santa Cruz tras el parón estival

Fran Moar
Fran Moar
20/08/2026 20:31
Acto de Ecoembes en Bastiagueiro
Acto de Ecoembes en Bastiagueiro
CEDIDA
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La principal problemática del Ceida parece que tiene visos de resolverse. La conselleira de Medio Ambiente, administración que con la Universidad y el Ayuntamiento de Oleiros es responsable de la entidad, con sede en el castillo de Santa Cruz, garantizó ayer que, tras el parón estival y vacacional, se renovará el convenio que regula su funcionamiento y está caducado desde hace casi dos años.

“Están los informes ya hechos por parte de intervención y asesoría jurídica. A la vuelta de agosto firmaremos el convenio pertinente”, señaló Ángeles Vázquez, frente a las dudas surgidas por la tardanza en rubricar el documento.

Ecoembes

La responsable medio ambiental autonómica participó, en la playa de Bastiagueiro, en un acto organizado por Ecoembes para concienciar sobre la importancia de depositar envases de plástico, latas y briks en el contenedor amarillo. Una iniciativa que, bajo el epígrafe ‘Impropio de nós’, se desarrolla en el territorio del Consorcio das Mariñas.

El portavoz de Ecoembes en Galicia, Bruno de Llano, señaló que el objetivo es que las personas cada vez tengan menos dudas sobre el contenedor amarillo, puesto que con los últimos cambios surgieron dudas.

“El contenedor de resto tiene que ser el que menos residuos acumule porque son las cosas que no son reciclables”, dijo.

Según fuentes de la Xunta, el mensaje ‘Impropio de nós’ espera llegar a una población de más de 225.000 personas residentes en municipios en los que se está implantando de forma real y efectiva el contenedor amarillo.

Fin de la campaña

La campaña finalizará el día 28 en la playa bergondesa de Gandarío y combina diferentes acciones visuales y participativas en las calles, comercios y arenales. En una primera fase se instalaron elementos impropios del contenedor amarillo en determinadas localizaciones para llamar la atención de la ciudadanía sobre la importancia de depositar en ellos tan solo residuos correctos, además de distribuir cubos amarillos con el lema de la campaña, banderolas así como vinilos entre los comercios de todos los municipios incluidos en la campaña. En las últimas semanas también se informó repartiendo flores amarillas en acciones a pie de calle con bicicletas rotuladas.

Además, Vázquez quiso poner en valor el trabajo que realizan los ayuntamientos, que tienen las competencias en materia de residuos, y de la Xunta, que impulsa las ayudas, pero dijo que lo fundamental es la labor de las personas para “lograr espacios limpios”.

“En el verano no podemos relajarnos. Multiplicar las personas supone más trabajo, pero más basura”, al tiempo que recordó que tirar en el contenedor amarillo residuos que no corresponden también perjudica a los ayuntamientos, que dejan de recibir las aportaciones por tonelada.

Según la conselleira, desde el año 2018, Medio Ambiente destinó casi 40 millones de euros en ayudas a las entidades locales para financiar proyectos que contribuyeron de forma decisiva a que Galicia avance en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Unión Europea en materia de residuos.

Asegura que los últimos datos constatan la buena evolución de Galicia de cara a la consecución de los objetivos comunitarios, con un incremento de hasta diez puntos en la tasa de reciclado y una mejora en su posición a nivel nacional en cuanto a recogida selectiva.

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