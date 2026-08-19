Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Éxito da actividade de formación en primeiros auxilios en Santa Cruz

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/08/2026 14:50
Protección Civil de Oleiros
Durante la actividad, los voluntarios de Protección Civil colaboraron impartiendo nociones básicas
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Oleiros participó en la jornada de ayer en una actividad formativa en materia de primeros auxilios básicos, dirigida a las personas participantes en la Semana Cultural, organizada por la Asociación de Vecinos Santaia, que se celebra del 17 al 20 de agosto en Santa Cruz. 

Durante la actividad, los voluntarios de Protección Civil colaboraron impartiendo nociones básicas de actuación ante situaciones de emergencia, incidiendo en la importancia de saber realizar una primera intervención hasta la llegada de los servicios sanitarios. La actividad se desarrolló en colaboración con la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, dentro de la programación de su 41ª edición de la Semana Cultural.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Encoro da Castellana en Curtis

Curtis refuerza su sistema de abastecimiento ante la situación de prealerta por sequía
Redacción
Basura en Os Caneiros

Os Caneiros hace balance de la primera gira: diez toneladas de basura y material robado
Redacción
Protección Civil de Oleiros

Éxito da actividade de formación en primeiros auxilios en Santa Cruz
Redacción
cafés-lúa-casteloconta

Cafés Lúa acerca la cultura del café artesano a los eventos del verano gallego
Redacción