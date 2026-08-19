Éxito da actividade de formación en primeiros auxilios en Santa Cruz

Durante la actividad, los voluntarios de Protección Civil colaboraron impartiendo nociones básicas Cedida

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Oleiros participó en la jornada de ayer en una actividad formativa en materia de primeros auxilios básicos, dirigida a las personas participantes en la Semana Cultural, organizada por la Asociación de Vecinos Santaia, que se celebra del 17 al 20 de agosto en Santa Cruz.

Durante la actividad, los voluntarios de Protección Civil colaboraron impartiendo nociones básicas de actuación ante situaciones de emergencia, incidiendo en la importancia de saber realizar una primera intervención hasta la llegada de los servicios sanitarios. La actividad se desarrolló en colaboración con la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, dentro de la programación de su 41ª edición de la Semana Cultural.