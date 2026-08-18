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Oleiros

El alcalde de Oleiros denuncia el escaso civismo de algunos usuarios en la vía de acceso a Canabal

García Seoane asegura que los estacionamientos indebidos de vehículos serán sancionados

Fran Moar
Fran Moar
18/08/2026 20:57
Panorámica de la playa de Canabal
Panorámica de la playa de Canabal
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“Fixemos un aparcamento con 80 plazas, pintamos as beiras da estrada para que no se aparcara nos marxes porque é moi estreita e non se podía pasar. Pois, agora temos os coches polas leiras e tamén aparcados no camiño da cala o que impide o acceso a pé a praia”, denunciaba ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, para describir el escaso civismo de determinados conductores usuarios del arenal de Canabal, en Mera.

Una falta de urbanidad que se completa con episodios en los que se han derribado bolardos plásticos o desplazamientos de señales verticales de prohibición de estacionamiento.

Sin embargo, el regidor se muestra dispuesto a acabar con estas prácticas. “Aqueles que pillemos ‘in fraganti’, como se adoita dicir, retirarémoslle os coches e terán que pagar a sanción correspondente”, añadió.

Cabe indicar que este pequeño arenal de longitud variable de entre 70 y 150 metros (dependiendo de la marea) y conocida por su entorno natural protegido no contó con estacionamiento público hasta este mismo año. En mayo pasado, el Gobierno local anunciaba que disponía de una nueva infraestructura pública de 80 plazas, dos de ellas para personas con movilidad reducida. Una iniciativa que supuso una inversión de más de 300.000 euros.

La actuación, que corrió a cargo de la empresa Construcciones López Cao y dispuso de cinco meses para su ejecución, incluyó además la ampliación del ancho de la calle Codes para que tuviese dos sentidos de circulación y la creación de una pequeña senda peatonal junto al vial.

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