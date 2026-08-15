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Oleiros

Oleiros pone el 15 de septiembre como fecha límite para demoler el concesionario de Opel de Perillo

La nave, abandonada, sufrió un incendio en mayo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/08/2026 20:33
La nave, ubicada en la avenida de As Mariñas
La nave, ubicada en la avenida de As Mariñas
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"A empresa propietaria das antigas instalacións do concesionario da Opel, en Perillo, ten ata o vindeiro 15 de setembro para executar a demolición do edificio, despois do prazo de catro meses concedido polo Concello de Oleiros o pasado 15 de maio". Así se expresa el Ayuntamiento oleirense, que asumirá el derribo si la empresa no cumple el plazo.

Tras la preocupación de los vecinos de la zona -junto a la calle As Garridas, a pocos metros de la biblioteca Rialeda- por el estado de abandono de la instalación, Oleiros concedió un plazo a los propietarios para llevar a cabo su demolición. "A situación agravouse despois dun incendio no inmoble, que non chegou a maiores grazas á rápida intervención do Servizo Municipal de Emerxencias", dice el alcalde, Ángel García Seoane.

El Ejecutivo local advierte de que si llegado el 15 de septiembre no se ha realizado la actuación, se procederá a hacerla de forma subsidiaria y posteriormente cargará a la propiedad el importe correspondiente.

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