Ángel García Seoane recibe una medalla del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

García Seoane, en el acto del centenario de Fidel Castro en Láncara CEDIDA

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, participó en un acto de homenaje a Fidel Castro con motivo del centenario de su nacimiento en Láncara. Allí recibió una medalla de la amistad del Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, por su compromiso con la cooperación con Cuba.

El embajador de la República de Cuba en España, Marcelino Medina, valoró durante su intervención el compromiso a lo largo de los años del regidor oleirense, al que definió como una referencia para varias generaciones de amigos de Cuba.

Por su parte, García Seoane aprovechó para reivindicar la figura de Castro y el papel que desempeñó en la historia de Cuba, al definirlo como “el humanista, ideólogo, estadista, guerrillero y revolucionario que cambió la historia”.

Asimismo, defendió un cambio en las relaciones internacionales con Cuba. “Los países demócratas del planeta deberán cambiar su actitud y abrir las puertas de par en par a la cooperación facilitándole a Cuba todo lo necesario para su desarrollo”, dijo.

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