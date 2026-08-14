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Oleiros

Ángel García Seoane recibe una medalla del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/08/2026 21:03
García Seoane, en el acto del centenario de Fidel Castro en Láncara
García Seoane, en el acto del centenario de Fidel Castro en Láncara
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El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, participó en un acto de homenaje a Fidel Castro con motivo del centenario de su nacimiento en Láncara. Allí recibió una medalla de la amistad del Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, por su compromiso con la cooperación con Cuba. 

El embajador de la República de Cuba en España, Marcelino Medina, valoró durante su intervención el compromiso a lo largo de los años del regidor oleirense, al que definió como una referencia para varias generaciones de amigos de Cuba. 

Por su parte, García Seoane aprovechó para reivindicar la figura de Castro y el papel que desempeñó en la historia de Cuba, al definirlo como “el humanista, ideólogo, estadista, guerrillero y revolucionario que cambió la historia”. 

Asimismo, defendió un cambio en las relaciones internacionales con Cuba. “Los países demócratas del planeta deberán cambiar su actitud y abrir las puertas de par en par a la cooperación facilitándole a Cuba todo lo necesario para su desarrollo”, dijo.

El alcalde de Oleiros, en una captura de vídeo de la entrevista

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