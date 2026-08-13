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Oleiros

Oleiros lleva la música a sus calles este sábado con cuatro actuaciones

Las actuaciones de 13B, Nunzia Giannotta, La Belle Indifférence y Surfatas amenizarán la tarde-noche del 15 de agosto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/08/2026 14:35
Imagen de archivo de una edición anterior de Música na Rúa
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El programa 'Música na rúa' regresa este sábado, 15 de agosto, a las calles de Oleiros con una nueva propuesta de animación musical para acompañar las noches de verano. Entre las 20:00 y las 22:00 horas, Santa Cristina, Santa Cruz y Mera acogerán las actuaciones de cuatro formaciones y artistas con estilos diferentes.

La iniciativa llevará la música a las terrazas y zonas de mayor actividad hostelera del municipio, con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio al aire libre tanto para vecinos como para visitantes y contribuir, al mismo tiempo, a dinamizar la actividad de los establecimientos locales.

En Santa Cristina, en la avenida de Santa Cristina, actuarán 13B, en la zona de La Tremenda, con un repertorio que combina versiones y temas propios de rock, pop y blues. En la zona de La Encina, también en Santa Cristina, será el turno de Nunzia Giannotta, con una propuesta basada en el blues, el rock’n roll y el soul.

Por su parte, la zona del puerto de Santa Cruz contará con la actuación de La Belle Indifférence, que ofrecerá canciones tradicionales y música nacional e internacional.

En Mera, concretamente en la zona de La Perla, Surfatas pondrá el ritmo a la tarde-noche con sus versiones de grandes temas de pop y rock.

El programa busca así reforzar la oferta de ocio del municipio y proyectar la imagen de Oleiros como un destino atractivo y de calidad para disfrutar del verano, al tiempo que favorece la afluencia de público a las terrazas y apoya la actividad de la hostelería local.

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