Detenida en Oleiros una mujer por tráfico de drogas 

​La operación culminó el pasado viernes con la detención de la mujer en Santa Cristina Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a una mujer española, de unos 50 años y vecina de Perillo-Oleiros, como presunta autora de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. La actuación se llevó a cabo en la localidad de Santa Cristina en el marco de la Operación SAMARISA.

La investigación fue iniciada por la Guardia Civil de Oleiros después de que la Policía Local comunicase la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona.

A partir de esta información, los agentes desarrollaron durante varios meses distintas pesquisas que, según la Guardia Civil, permitieron constatar que la investigada estaría dedicada a la venta de drogas. De acuerdo con la investigación, utilizaba sus efectos personales para ocultar las sustancias durante su transporte y posterior distribución, llevándolas ya fraccionadas en dosis preparadas para su venta.

La operación culminó el pasado viernes con la detención de la mujer en Santa Cristina. En el momento de la intervención, los agentes localizaron entre sus efectos personales varias dosis de droga presuntamente destinadas a su comercialización.

En el operativo se incautaron 34 gramos de cocaína y 9 gramos de hachís, sustancias cuyo valor económico conjunto ha sido estimado en unos 2.100 euros. Además, los agentes intervinieron 150 euros en efectivo y el vehículo que, presuntamente, era utilizado para el desarrollo de esta actividad ilícita.

La detenida quedó a disposición de la autoridad judicial y las diligencias instruidas por estos hechos fueron remitidas al Tribunal de Instancia de A Coruña.

La actuación se enmarca en las labores de la Guardia Civil y la Policía Local de Oleiros para combatir la venta y distribución de sustancias estupefacientes en el municipio.