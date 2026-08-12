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Oleiros

Oleiros critica el "bloqueo" de la Xunta a la firma del convenio del Ceida

Noelia Díaz
Noelia Díaz
12/08/2026 11:16
Castillo de Santa Cruz Oleiros
Castillo de Santa Cruz Oleiros
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El Gobierno de Oleiros lamenta que "a Xunta pon en risco o futuro do Ceida (Centro de Referencia de la Educación Ambiental en Galicia) bloqueando a renovación do convenio, dos estatutos e da dirección" y pide al organismo autonómico que termine con esa "parálise".

“Levamos un ano sen que a conselleira, que é a presidenta do Ceida, pisara o centro. Tivemos varias reunións, mandan a unha funcionaria moi amable, pero hai que levar adiante o cambio de estatutos, a renovación do convenio e convocatoria para a praza da dirección. É que estamos sen director! Mandeille unha carta á conselleira e non nos contestou... É un desprezo total ao Concello de Oleiros”, asegura el alcalde, Ángel García Seoane.

Desde Oleiros señalan que Galicia "non pode perder o centro máis importante de investigación e divulgación medioambiental", un espacio "fundamental para conectar a investigación académica, a xestión pública e a sensibilización cidadá en materia de medio ambiente" y que "xoga un papel clave na protección do patrimonio natural galego".

Carlos Vales es director en funciones del Ceida

La anómala situación del Ceida llega al pleno de Oleiros

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