García Seoane supervisa el dispositivo del eclipse desde el faro de Mera

Ángel García Seoane, a primera hora de este miércoles en el faro de Mera QUINTANA

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se desplazó a primera hora de este miércoles al entorno del faro de Mera para supervisar las tareas de montaje del dispositivo de seguridad previsto para el eclipse de esta tarde. Allí, charló con los efectivos de Policía Local, Servicio de Emerxencias Municipal (SEM), Protección Civil y otros cuerpos para conocer detalles de la operación.

Mera será hoy epicentro de retransmisiones de este fenómeno astronómico de medios internacionales. Además, la Televisión de Galicia (TVG) realizará desde allí no solo el programa 'Especial eclipse' (19.15 horas), sino también los informativos del mediodía. Allí Marta Darriba presentará el 'Telexornal'.

Dispositivo de seguridad en el faro de Mera Quintana

García Seoane recordó a los vecinos que se desplegarán más de cien efectivos de Policía Local, SEM, Protección Civil y Salvamento y Socorrismo, en un dispositivo en el que colaborará la Guardia Civil, y recomendó evitar el uso del vehículo particular siempre que sea posible realizar los desplazamientos a pie o en bicicleta. "Non será necesario acudir aos puntos de maior afluencia para observar a eclipse, xa que poderá contemplarse desde calquera punto do municipio", aseguró.

Habrá restricciones de tráfico –no peatonales- en los accesos al faro de Mera y Seixo Branco, al Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, en Canide y en Boi de Canto y As Margaridas. "O acceso en vehículo estará limitado aos residentes nestas zonas. Para os desprazamentos polo municipio recoméndase utilizar prioritariamente a Vía Ártabra e a N-VI e respectar en todo momento a sinalización e as indicacións dos efectivos de seguridade", explica el Gobierno local.