A TVG emitirá este mércores un programa en directo sobre a eclipse desde o faro de Mera
A Televisión de Galicia (TVG) dedica este 12 de agosto unha programación especial pola eclipse total de sol, cunha cobertura en directo en puntos de toda Galicia e con protagonismo especial para o faro de Mera, en Oleiros, onde Marta Darriba presentará o 'Telexornal' do mediodía e se emitirá 'Especial eclipse' desde as 19.15 horas.
Os xornalistas Pablo Muñoz e Sabela Romar coordinarán un amplo dispositivo de directos por toda Galicia para seguir a eclipse desde puntos como o Monte de San Pedro da Coruña, as praias de Riazor e Orzán, o estadio de Riazor, a praia das Catedrais, a Muralla de Lugo, a Cidade da Cultura, o faro de Fisterra, o Altar do Sol de Lalín, Trevinca e a ría de Vigo.
Os servizos informativos da canle seguirán a actualidade da xornada e como se irán enchendo os principais puntos de observación, con especial atención á situación do tráfico e dispositivos de seguridade, e ofrecerá conexións e entrevistas en directo con expertos como Jorge Mira, Minia Manteiga, Daniel Galán e Mercedes Camiña.
O Concello pide responsabilidade
O Concello de Oleiros lembra á veciñanza as principais normas e recomendacións para a xornada. Para garantir a seguridade, despregaranse máis de cen efectivos da Policía Local, Servizo Municipal de Emerxencias, Protección Civil e Salvamento e Socorrismo, nun dispositivo no que tamén colaborará a Garda Civil.
Recoméndase evitar o uso do vehículo particular sempre que sexa posible e realizar os desprazamentos a pé ou en bicicleta. Non será necesario acudir aos puntos de maior afluencia para observar a eclipse, xa que poderá contemplarse desde calquera punto do municipio.
Haberá restricións de tráfico –non peonís- nos accesos ao faro de Mera e Seixo Branco, ao Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, en Canide e en Boi de Canto e As Margaridas. "O acceso en vehículo estará limitado aos residentes nestas zonas. Para os desprazamentos polo municipio recoméndase utilizar prioritariamente a Vía Ártabra e a N-VI e respectar en todo momento a sinalización e as indicacións dos efectivos de seguridade", explica o Goberno local.