Oleiros
Evacuada una mujer en la playa de Mera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
Un helicóptero medicalizado del Chuac hizo acto de presencia en la tarde de este lunes en la playa de Mera (Oleiros) para evacuar a una mujer que entró en parada cardiorrespiratoria, indicaron desde el Servicio de Emergencias Municipal (SEM).
Concretamente, la bañista sufrió una indisposición en el agua -aunque no por ahogamiento, precisan los Bomberos de Oleiros- y ya fue rescatada inconsciente. "Fue atendida por los socorristas en un primer momento y después se hicieron cargo de las maniobras de resucitación varios médicos y enfermeros", apunta el SEM.