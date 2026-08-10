Evacuada una mujer en la playa de Mera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Helicóptero llegando a la playa de Mera @RsMaxim

Un helicóptero medicalizado del Chuac hizo acto de presencia en la tarde de este lunes en la playa de Mera (Oleiros) para evacuar a una mujer que entró en parada cardiorrespiratoria, indicaron desde el Servicio de Emergencias Municipal (SEM).

Concretamente, la bañista sufrió una indisposición en el agua -aunque no por ahogamiento, precisan los Bomberos de Oleiros- y ya fue rescatada inconsciente. "Fue atendida por los socorristas en un primer momento y después se hicieron cargo de las maniobras de resucitación varios médicos y enfermeros", apunta el SEM.

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