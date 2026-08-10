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Oleiros

Alfaroleiros se despide con éxito de ventas y visitantes: "É unha das citas culturais e artesanais máis importantes do verán de Galicia

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/08/2026 13:39
Oleiros inauguró su gran muestra, en la que hasta este domingo, día 9, vecinos y visitantes pueden descubrir en Santa Cruz piezas únicas elaboradas artesanalmente, además de conocer el trabajo de maestros ceramistas
Más de una veintena de artesanos vendieron sus obras en Oleiros
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Alfaroleiros cerró su 32 edición con éxito de ventas y de asistentes, informa el Ayuntamiento de Oleiros. Un evento que, un año más, ofreció una imagen del Parque Luís Seoane "cheo de vida", con "milleiros de  visitantes e centos de pezas de barro que atoparon un novo fogar", indican desde el Gobierno de García Seoane. 

"A festa do barro -añadieron- volveu demostrar que continúa sendo unha das citas culturais e artesanais máis importantes do verán de Galicia e un referente para a olería tradicional de toda a Península Ibérica".

Durante la muestra, 23 'oleiros' de distintas comunidades de España y de Portugal ofrecieron creaciones únicas elaboradas de manera artesanal, desde artículos de uso cotidiano hasta elementos decorativas y de autor y, de acuerdo con las cifras trasladadas por los artesanos,  "o número de vendas foi moi elevado, contribuíndo de forma decisiva ao mantemento dun oficio tradicional que o Concello de Oleiros leva máis de tres décadas apoiando de maneira continuada", apostillan desde el entorno de Ángel García Seoane.

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Además, teniendo en cuenta que Alfaroleiros es más que una muestra de artesanía, también los conciertos, espectáculos, demostraciones de alfarería, talleres y actividades complementarias para todas las edades registraron una notable afluencia, lo que hizo de Santa Cruz "un espazo de encontro no que veciñanza e visitantes compartiron cultura, tradición e lecer nun ambiente acolledor para toda a cidadanía", añadió el Gobienro de Oleiros.

En este sentido, la organización destacó "o importante impacto turístico e económico para o municipio, atraendo visitantes de numerosos puntos de Galicia e doutras comunidades, que aproveitaron a súa estancia para descubrir a gastronomía, o comercio e o patrimonio de Oleiros".

Estos números demuestran que, treinta y dos años después de su nacimiento, Alfaroleiros sigue creciendo sin renunciar a su verdadera esencia, que es conservar y cuidar la tradición y "apoiar aos seus artesáns e facer do barro un elemento vivo da nosa identidade cultural".

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