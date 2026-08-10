Alfaroleiros se despide con éxito de ventas y visitantes: "É unha das citas culturais e artesanais máis importantes do verán de Galicia
Alfaroleiros cerró su 32 edición con éxito de ventas y de asistentes, informa el Ayuntamiento de Oleiros. Un evento que, un año más, ofreció una imagen del Parque Luís Seoane "cheo de vida", con "milleiros de visitantes e centos de pezas de barro que atoparon un novo fogar", indican desde el Gobierno de García Seoane.
"A festa do barro -añadieron- volveu demostrar que continúa sendo unha das citas culturais e artesanais máis importantes do verán de Galicia e un referente para a olería tradicional de toda a Península Ibérica".
Durante la muestra, 23 'oleiros' de distintas comunidades de España y de Portugal ofrecieron creaciones únicas elaboradas de manera artesanal, desde artículos de uso cotidiano hasta elementos decorativas y de autor y, de acuerdo con las cifras trasladadas por los artesanos, "o número de vendas foi moi elevado, contribuíndo de forma decisiva ao mantemento dun oficio tradicional que o Concello de Oleiros leva máis de tres décadas apoiando de maneira continuada", apostillan desde el entorno de Ángel García Seoane.
Además, teniendo en cuenta que Alfaroleiros es más que una muestra de artesanía, también los conciertos, espectáculos, demostraciones de alfarería, talleres y actividades complementarias para todas las edades registraron una notable afluencia, lo que hizo de Santa Cruz "un espazo de encontro no que veciñanza e visitantes compartiron cultura, tradición e lecer nun ambiente acolledor para toda a cidadanía", añadió el Gobienro de Oleiros.
En este sentido, la organización destacó "o importante impacto turístico e económico para o municipio, atraendo visitantes de numerosos puntos de Galicia e doutras comunidades, que aproveitaron a súa estancia para descubrir a gastronomía, o comercio e o patrimonio de Oleiros".
Estos números demuestran que, treinta y dos años después de su nacimiento, Alfaroleiros sigue creciendo sin renunciar a su verdadera esencia, que es conservar y cuidar la tradición y "apoiar aos seus artesáns e facer do barro un elemento vivo da nosa identidade cultural".