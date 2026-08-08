Bomberos de Oleiros acuden a un incendio cerca de una urbanización que hizo saltar las alarmas en Montrove

Extinciòn de un incendio en Montrove Cedida

Un incendio en las inmediaciones de las viviendas de una urbanización hizo saltar las alarmas en Montrove, en Oleiros.

Hasta allí se desplazaron tres bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Oleiros, que se encargaron de controlar y apagar el fuego, así como varios agentes de la Policía Local de Oleiros. Los servicios de emergencias indicaron que todo quedó en un susto.