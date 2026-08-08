Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Bomberos de Oleiros acuden a un incendio cerca de una urbanización que hizo saltar las alarmas en Montrove

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/08/2026 18:36
Extinciòn de un incendio en Montrove
Extinciòn de un incendio en Montrove
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un incendio en las inmediaciones de las viviendas de una urbanización hizo saltar las alarmas en Montrove, en Oleiros. 

Hasta allí se desplazaron tres bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Oleiros, que se encargaron de controlar y apagar el fuego, así como varios agentes de la Policía Local de Oleiros. Los servicios de emergencias indicaron que todo quedó en un susto.

Intervención de los Bomberos de Oleiros en Iñás

Los Bomberos de Oleiros extinguen un conato de incendio en Iñás

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Borja Quiza, frente al Palacio de María Pita

Borja Quiza | “Alguien que se divierte en la vida, se divierte más en el escenario”
Óscar Ulla
Extinciòn de un incendio en Montrove

Bomberos de Oleiros acuden a un incendio cerca de una urbanización que hizo saltar las alarmas en Montrove
Redacción
Recreación de uno de los espacios que se renovará en la Urbanización Tierno Galván

Culleredo quiere conseguir un cambio integral en Tierno Galván: la renovación de espacios costará 495.524,32 euros
Lucía Tenreiro
La Policía Local de Culleredo reforzará la vigilancia en las calles de Cambre

Cambre refuerza la seguridad en sus calles con 15 agentes de Culleredo
Lucía Tenreiro