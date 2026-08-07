Alberto Lista, oleiro: “Atopar arxila en Xaz é como dar cun filón de ouro”
Elaborou para Alfaroleiros unha peza con material atopado por azar na parroquia de Dorneda
Alberto Lista (Buño, 1993) é o encargado da Escola Municipal de Olería de Oleiros e participa, un ano máis, na feira Alfaroleiros, onde exhibe unha xerra elaborada con arxila de Xaz, todo un achádego no mundo ceramista.
Esta é a primeira peza que se fai con esta arxila de Xaz?
Non, en Oleiros sempre houbo tradición, aínda que non oleira, si de barro, xa que había telleiras como a de Mera. No 1800 un inglés, Thomas Price, montou unha fábrica de loza fina alí ao lado do pazo de Xaz, coa que querían imitar un pouco a cerámica de Talavera. Por rexistros e datos que se foron recopilando, sábese que alí cerca había unha canteira de arxila branca.
E como se atopou agora material para facer a xerra?
Hai anos que na Escola Municipal de Olería de Oleiros traballamos para buscar arxilas neste territorio e foi puro azar. Unha alumna moi aficionada á xeoloxía atopou un día, paseando, un anaco de pedra que lle chamou a atención, e era arxila. Seguimos excavando pola zona e atopamos bastante cantidade, pero esa non foi a zona onde foi extraída. Foi un volcado dun camión para rechear unha finca.
Unha vez recollida, que fixeron con ela?
Tratámola un pouquiño e fixemos varias probas con ela, a nivel de torneado, cocción, plasticidade... e vimos que é unha arxila natural cunhas cualidades físico-químicas excepcionais. É moi raro atopar nunha zona así un barro que aguante tanta temperatura e que ao mesmo tempo teña esa plasticidade. É moi peculiar e moi poucas veces pasa, no mundo dos ceramistas e alfareiros é como atopar un filón de ouro, porque estás usando materia propia dun territorio sen pasar traballo ningún, xa que só é extraela e hidratala. É un proxecto moi interesante, Oleiros xa ten o nome deste oficio, escola para aprendelo, a mellor feira e agora ten o seu propio barro. Só queda mudarse e montar aquí o taller (risas).
E cales son agora os pasos a seguir? Atopar a ‘fonte’ dese barro?
Mandámola a analizar ao CSIC para saber a composición química da materia e estamos en contacto coa concelleira e a técnica do museo Os Oleiros. Estamos acotando diferentes zonas, dentro das nosas posibilidades, que non temos ferramentas nin permisos para facer unhas catas. Xa temos cinco ou seis mostras e seguimos investigando.
Entendo que esta xerra con vasiños non está á venda.
Non, é só de exposición. Atopamos 40-45 quilos deste material pero aínda está sen tratar. Eu o que tiña era só medio quilo de barro preparado e fixen esa peciña con motivo de Alfaroleiros, para presentar algo singular.
Cal é o perfil de cliente na feira?
Antes se mercaba máis cacharrería tradicional para decorar pero agora vén xente nova que quere pezas utilitarias que se poidan usar a diario: tazas, pratos, vasos. Que a xente volva utilizar o barro é marabilloso.