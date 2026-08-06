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Oleiros

Los niños saharauis de Vacacións en Paz visitan el Ayuntamiento de Oleiros

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/08/2026 19:21
Recepcion Saharauis Oleiros
Recepcion niños de Vacacións de Paz en el Ayuntamiento de Oleiros
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El alcalde oleirense, Ángel García Seoane, y la edil de Cooperación del municipio, Marga Figueroa Vázquez, recibieron esta mañana en la casa consistorial a los niños saharauis que están disfrutando de sus vacaciones en Oleiros a través de la iniciativa Vacacións en Paz que organiza la ONG Solidariedade Galega co Pobo Saharauí

Durante el encuentro, el alcalde les ofreció "unha agarimosa benvida, preguntoulles pola súa estadía e tamén lles desexou sorte para o futuro", al tiempo que expresó su "recoñecemento e agradecemento para as familias que acollen durante os meses de verán a estes nenos e nenas", intervino García Seoane.

El compromiso del Ayuntamiento de Oleiros con el pueblo saharaui va más allá del impulso que, desde sus comienzos, mostró a Vacacións en Paz, pues desde el muniipio oleirense "apoiáronse numerosas campañas para denunciar a situación existente no Sáhara Occidental e o pleno dereito de autodeterminación e independencia do pobo saharaui".

Los niños y sus acogedores en el salón de plenos

Cambre recibe a seis menores saharahuis que participan en el programa ‘Vacacións en paz’

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