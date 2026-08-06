Los niños saharauis de Vacacións en Paz visitan el Ayuntamiento de Oleiros

Recepcion niños de Vacacións de Paz en el Ayuntamiento de Oleiros Cedida

El alcalde oleirense, Ángel García Seoane, y la edil de Cooperación del municipio, Marga Figueroa Vázquez, recibieron esta mañana en la casa consistorial a los niños saharauis que están disfrutando de sus vacaciones en Oleiros a través de la iniciativa Vacacións en Paz que organiza la ONG Solidariedade Galega co Pobo Saharauí.

Durante el encuentro, el alcalde les ofreció "unha agarimosa benvida, preguntoulles pola súa estadía e tamén lles desexou sorte para o futuro", al tiempo que expresó su "recoñecemento e agradecemento para as familias que acollen durante os meses de verán a estes nenos e nenas", intervino García Seoane.

El compromiso del Ayuntamiento de Oleiros con el pueblo saharaui va más allá del impulso que, desde sus comienzos, mostró a Vacacións en Paz, pues desde el muniipio oleirense "apoiáronse numerosas campañas para denunciar a situación existente no Sáhara Occidental e o pleno dereito de autodeterminación e independencia do pobo saharaui".