Oleiros abre cinco días de fiesta en torno al oficio que le da nombre: llega Alfaroleiros
El alcalde reclama, un año más, a la Xunta que reconozca este evento como de interés autonómico
“Os mellores alfareiros de España veñen aquí e o fan gustosos porque sempre os tratamos moi ben. Non sabemos tratar mal á xente, excepto a aqueles que nos agreden”. Así, con pullita intercalada –para mantenerse fiel a su estilo–, presentó este miércoles Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, la XXXII edición de la feria de cerámica Alfaroleiros. Un evento para el que, un año más, clamó reconocimiento por parte de la Xunta y que lo declare de interés autonómico.
“Algúns non queren recoñecernos. A Xunta ten recoñecidas 146 festas do máis variopinto, entre elas as Festa das Sopas do Burro Canso, nunha aldea no medio do monte onde xa non vive xente. O Goberno galego quere ignorar a Oleiros pero Oleiros ignora ao Goberno galego e sigue ao seu, apoiando a cultura e os oficios”, declaró García Seoane en la inauguración de la feria, un acto que también contó con el presidente en funciones de la Diputación, Xosé Regueira; y otros representantes municipales de la comarca como la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez.
Hasta este domingo, día 9, vecinos y visitantes pueden descubrir en Santa Cruz piezas únicas elaboradas artesanalmente, además de conocer el trabajo de maestros ceramistas y “achegarse a un oficio con séculos de historia que continúa vivo grazas á transmisión do coñecemento entre xeracións”, dijo Seoane, que también subrayó la programación paralela de conciertos y actividades que reúne Alfaroleiros. En total, 23 artesanos de todo el país exhiben sus creaciones en el parque Luis Seoane.
Agradecimiento
Regueira deseó que esta sea “a mellor edición de Alfaroleiros da historia” y puso en valor el simbolismo de la alfarería, haciendo un símil con la actualidad geopolítica y pidiendo que “o barro nos inspire cara ao futuro e que a nosa resposta ante as crises humanitarias sexa tan nobre e tan paciente como é a do oficio oleiro cunha peza de barro”.
García Seoane agradeció el apoyo de la Diputación y elogió públicamente la trayectoria de Regueira: “Tiña que haber máis políticos coma ti. Dixéchesme aí atrás que estás pensando en deixalo pero non o deixes, por favor”, le rogó.