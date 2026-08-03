Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Una veintena de artesanos se reúnen desde este miércoles 5 en Alfaroleiros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 12:01
Una edición pasada de Alfaroleiros
Una edición pasada de Alfaroleiros
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Oleiros inaugura este miércoles, día 5, la XXXII edición de Alfaroleiros, una de las citas culturales más emblemáticas del verano en el municipio. "Ata o domingo, o parque Luís Seoane de Santa Cruz reúne a 23 oleiros e oleiras procedentes de diferentes puntos de España e Portugal, converténdose un ano máis no gran punto de encontro da olería tradicional da península", declara el Ayuntamiento.

Con más de tres décadas de historia, Alfaroleiros se consolida como una feria de referencia en la Península, "que soubo medrar e renovarse sen perder a súa esencia", asegura el Gobierno de Ángel García Seoane.

Hasta el domingo, día 9, vecinos y visitantes podrán descubrir piezas únicas elaboradas artesanalmente, además de conocer de primera mano el trabajo de maestros ceramistas y "achegarse a un oficio con séculos de historia que continúa vivo grazas á transmisión do coñecemento entre xeracións".

Programa de Alfaroleiros
Programa de Alfaroleiros
CEDIDA

Ademais de la exposición y venta de piezas, Oleiros organiza una amplia programación paralela con conciertos, demostraciones de 'olería', magia, circo, espectáculos y actividades gratuitas para todas las edades.

Alfaroleiros cierra una de las ediciones más visitadas de toda su historia

Más información
Imagen de un eclipse

Oleiros activará un dispositivo de seguridad integrado por cien efectivos durante el eclipse

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una edición pasada de Alfaroleiros

Una veintena de artesanos se reúnen desde este miércoles 5 en Alfaroleiros
Redacción
Acceso cortado a la cala de la Xurela, en Paderne

Paderne valla el acceso a la playa de A Xurela por riesgo de desprendimientos
Redacción
Boya flotante para delimitar las aguas territoriales de la playa del Tarajal de Ceuta que la separa de Marruecos

La vigilancia y los medios de contención reducen al mínimo las entradas a nado en Ceuta
Redacción
Medios desplegados intentan detener a un migrante en Ceuta

El Gobierno de Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva
EFE