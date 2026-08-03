Una veintena de artesanos se reúnen desde este miércoles 5 en Alfaroleiros

Una edición pasada de Alfaroleiros CEDIDA

Oleiros inaugura este miércoles, día 5, la XXXII edición de Alfaroleiros, una de las citas culturales más emblemáticas del verano en el municipio. "Ata o domingo, o parque Luís Seoane de Santa Cruz reúne a 23 oleiros e oleiras procedentes de diferentes puntos de España e Portugal, converténdose un ano máis no gran punto de encontro da olería tradicional da península", declara el Ayuntamiento.

Con más de tres décadas de historia, Alfaroleiros se consolida como una feria de referencia en la Península, "que soubo medrar e renovarse sen perder a súa esencia", asegura el Gobierno de Ángel García Seoane.

Hasta el domingo, día 9, vecinos y visitantes podrán descubrir piezas únicas elaboradas artesanalmente, además de conocer de primera mano el trabajo de maestros ceramistas y "achegarse a un oficio con séculos de historia que continúa vivo grazas á transmisión do coñecemento entre xeracións".

Programa de Alfaroleiros CEDIDA

Ademais de la exposición y venta de piezas, Oleiros organiza una amplia programación paralela con conciertos, demostraciones de 'olería', magia, circo, espectáculos y actividades gratuitas para todas las edades.

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