Los Bomberos de Oleiros extinguen un conato de incendio en Iñás

Intervención de los Bomberos de Oleiros en Iñás CEDIDA

El Servizo de Emerxencias Municipal (SEM) de Oleiros extinguió en las primeras horas de este sábado un conato de incendio en la rúa Faro, en la parroquia de Iñás.

Desde el Ayuntamiento indicaron que "grazas á rápida intervención dos bombeiros oleirenses, o lume foi controlado e extinguido en poucos minutos".

Rescate en Mera

El Ejecutivo de Ángel García Seoane recordó que pocas horas antes el Servizo de Salvamento e Socorrismo tuvo que rescatar a un hombre de 73 años en la playa de Mera al que vieron inconsciente en el agua.

"Foi localizado nunha zona de pouca profundidade, onde se atopaba en parada cardiorrespiratoria. Unha vez sacado da auga, o persoal socorrista iniciou de inmediato as manobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mantendo as técnicas de soporte vital ata a chegada dos equipos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061", indicó Oleiros.