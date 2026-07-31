Trasladan en ambulancia a una persona a la que sacaron inconsciente del agua en Mera

Faro de Mera ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Pasados unos minutos de las 12.45 horas, el 112 Galicia recibió el aviso de que los socorristas de la playa de Mera (Oleiros) acababan de sacar a una persona insconsciente del agua.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y la Policía Local de Oleiros. Además, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se informó a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia.

La persona fue trasladada por una ambulancia hasta el hospital de referencia.