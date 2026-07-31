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Oleiros

Trasladan en ambulancia a una persona a la que sacaron inconsciente del agua en Mera

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 15:15
Faro de Mera
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Pasados unos minutos de las 12.45 horas, el 112 Galicia recibió el aviso de que los socorristas de la playa de Mera (Oleiros) acababan de sacar a una persona insconsciente del agua.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y la Policía Local de Oleiros. Además, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se informó a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia.

La persona fue trasladada por una ambulancia hasta el hospital de referencia.

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