Oleiros denuncia una estafa inmobiliaria que afecta a trece familias
El alcalde aconseja que no se adquiera nunca una vivienda sobre plano
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denunció este viernes, 31 de julio, una estafa inmobiliaria que afectó al menos a trece familias. Según el regidor, un presunto promotor vendió sobre plano varios inmuebles que decía tenía previsto construir en el núcleo de A Pezoca, en la parroquia de Santa María de Oleiros, en unos terrenos que pertenecen a la Sareb (el más comúnmente conocido como ‘banco malo’).
Asegura, además, que alguno de los interesados en adquirir vivienda llegó a realizar adelantos de hasta 15.000 euros. Sin embargo, pasado el tiempo no se tuvo más noticia de la cuestión y el regidor asegura que el hombre se encuentra en paradero desconocido.
García Seoane aconseja que, al menos en el municipio de Oleiros, nadie se compromete a la adquisición de una vivienda sobre plano. Siempre tiene que haber una licencia municipal de construcción, explica.