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Oleiros

Oleiros denuncia una estafa inmobiliaria que afecta a trece familias

El alcalde aconseja que no se adquiera nunca una vivienda sobre plano

Fran Moar
Fran Moar
31/07/2026 12:17
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros
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El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, denunció este viernes, 31 de julio, una estafa inmobiliaria que afectó al menos a trece familias. Según el regidor, un presunto promotor vendió sobre plano varios inmuebles que decía tenía previsto construir en el núcleo de A Pezoca, en la parroquia de Santa María de Oleiros, en unos terrenos que pertenecen a la Sareb (el más comúnmente conocido como ‘banco malo’). 

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Asegura, además, que alguno de los interesados en adquirir vivienda llegó a realizar adelantos de hasta 15.000 euros. Sin embargo, pasado el tiempo no se tuvo más noticia de la cuestión y el regidor asegura que el hombre se encuentra en paradero desconocido

García Seoane aconseja que, al menos en el municipio de Oleiros, nadie se compromete a la adquisición de una vivienda sobre plano. Siempre tiene que haber una licencia municipal de construcción, explica.