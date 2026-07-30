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Oleiros

Oleiros defiende que la playa de Santa Cruz es apta para el baño

Afirma que los análisis confirma el buen estado del agua

Fran Moar
Fran Moar
30/07/2026 16:02
Panorámica de la playa de Santa Cruz
Panorámica de la playa de Santa Cruz
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El Ayuntamiento de Oleiros defiende que tanto la playa como el muelle de Santa Cruz son aptos para el baño. Afirma que los análisis quincenales realizados "volven confirmar que a calidade da auga é excelente e que non existe ningún tipo de contaminación, polo que continúa sendo totalmente apta para o baño".

Según fuentes municipales, los resultados corroboran los datos obtenidos en anteriores análisis y reafirman el buen estado de las aguas tanto en la zona del puerto como del hotel Portocobo. Además, el Ayuntamiento garantiza que continuará realizando estos controles cada quince días a lo largo de todo el verano para hacer un seguimiento continuado. 

"A continuidade nos resultados das análises demostran que o veto imposto pola Xunta á praia de Santa Cruz non se corresponde coa realidade actual. Oleiros dispón dunha rede de saneamento moderna e eficiente que, no caso concreto de Santa Cruz, foi reforzada en 2018 coa construción do tanque de tormentas, unha infraestrutura feita para eliminar os episodios puntuais de contaminación provocados polas fortes choivas e polas conexións ilegais de augas pluviais á rede de saneamento", apostillan.

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