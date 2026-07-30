Oleiros activará un dispositivo de seguridad integrado por cien efectivos durante el eclipse

Imagen de un eclipse ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Oleiros activará un dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo del eclipse solar del 12 de agosto. El operativo, en el que también participará la Guardia Civil, contará con un centenar de efectivos municipales pertenecientes a la Policía Local, Servicio Municipal de Emergencias (SEM), Protección Civil, Servicio de Salvamento y Socorrismo con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y minimizar las afecciones al tráfico.

El Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, hace un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana, solicitando que se sigan en todo momento las indicaciones de las fuerzas de seguridad. Durante toda la jornada habrá presencia permanente de Policía Local, del SEM y de Protección Civil para informar y orientar a la ciudadanía, regular la movilidad y resolver incidencias.

Restricciones al tráfico

"Unha das principais recomendacións é non utilizar o vehículo particular, sempre que sexa posible. A mellor opción será desplazarse a pé ou en bicicleta, evitando así colapsos de tráfico que poidan dificultar tanto a mobilidade como a actuación dos servizos de emerxencia. Dada a existencia de numerosos parques e espazos públicos en todas as localidades, non é necesario grandes desprazamentos para contemplar a eclipse", indican fuentes municipales.

A lo largo de la jornada se establecerán restricciones de circulación en los accesos a varios de los puntos de mayor afluencia de público. El acceso en vehículo quedará limitado exclusivamente a los residentes en zonas como los accesos al faro de Mera y Seixo Branco; monumento natural Costa de Dexo-Serantes; Canide, Boi de Canto y As Margaridas.

Asimismo, para los desplazamientos hasta estos enclaves se recomienda utilizar prioritariamente la Vía Ártabra y la N-VI, que serán las principales arterias para acceder y salir del municipio oleirense. El Ayuntamiento solicita que se respete en todo momento la señalización provisional, los cortes de tráfico y las instrucciones de los efectivos desplegados.

Zonas de exclusión

También, con el fin de preservar la seguridad de las personas y proteger espacios de elevado valor ambiental, se establecen varias zonas de exclusión para la observación del fenómeno y en las que no estará permitido el acceso al público: el castillo de Santa Cruz, las áreas protegidas de Costa Dexo-Serantes y los acantilados de todo el borde litoral oleirense.

Las restricciones responden, según el Ayuntamiento, tanto al riesgo que supone la concentración de personas en zonas de difícil acceso como a la necesidad de preservar espacios naturales especialmente sensibles.

Las playas, buenos puntos de observación

Oleiros indica que otro de los mejores puntos de observación serán las playas y el medio marino. Por este motivo se ha previsto un despliegue del Servicio de Salvamento y Socorrismo compuesto de cinco embarcaciones que vigilarán tanto los arenales como los acantilados. Así, desde las 19.30 horas no estará permitido el baño en las playas dada la imposibilidad de hacerlo con gafas homologadas, así como por la reducción de la visibilidad por el efecto del propio eclipse.

"No caso de producirse algunha emerxencia grave, deberá chamarse inmediatamente ao 112, evitando utilizar este servizo para consultas ou incidencias maiores. Igualmente estarán operativos tanto os teléfonos da Policía Local (981 610 001) como o da Guardia Civil (062), para aos que tamén se recomenda un uso responsable dada a excepcionalidade da xornada e das situacións que se poidan dar", aconsejan las mismas fuentes.

El Gobierno local recuerda también que la observación del eclipse debe realizarse exclusivamente con gafas homologadas para la observación solar, ya que mirar directamente al sol sin protección certificada puede provocar lesiones irreversibles en la vista.