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Oleiros

Denis Suárez, Luis Piedrahita y Luján Argüelles serán embajadores de la VIII gala Trezeluzes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 20:10
Denis Suárez, Luis Piedrahita y Luján Argüelles
Denis Suárez, Luis Piedrahita y Luján Argüelles
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La gala solidaria TrezeLuzes, que tendrá lugar el 17 de septiembre en la Finca Montesqueiro de Oleiros, ha confirmado como embajadores de su VIII edición al futbolista Denis Suárez, el humorista y escritor Luis Piedrahita y la presentadora Luján Argüelles. 

"Esta incorporación refuerza la visibilidad de una cita anual ya consolidada en Galicia, que en su edición más ambiciosa supera el millón de euros de impacto social y prevé destinar una cifra garantizada de 300.000 euros a distintas causas sociales gallegas vinculadas a la salud mental, la inclusión y el apoyo familiar, la educación y la inserción sociolaboral", destacan desde la organización.

La VIII edición de TrezeLuzes destinará íntegramente lo recaudado a ocho proyectos sociales en Galicia —Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, AECC A Coruña, Asanog, Proxecto Home Galicia e Igaxes—, impulsando iniciativas vinculadas a la infancia, la salud mental, la inclusión y el apoyo familiar y la educación y la inserción sociolaboral. 

Las entradas ya están disponibles en el siguiente enlace. La edición cuenta con el apoyo de Idoneea y de empresas padrinas como Grupo Nortempo, Viña Nora, Asteriscos Patrimonial, Amazon, Congalsa, Hatta Energy, Ackstorm, Vegalsa, Ineltrón y MasOrange.

Velada benéfica de la Fundación Trezeluzes.FOTOS Germán Barreiro (112)

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