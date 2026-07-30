Denis Suárez, Luis Piedrahita y Luján Argüelles serán embajadores de la VIII gala Trezeluzes

Denis Suárez, Luis Piedrahita y Luján Argüelles CEDIDA

La gala solidaria TrezeLuzes, que tendrá lugar el 17 de septiembre en la Finca Montesqueiro de Oleiros, ha confirmado como embajadores de su VIII edición al futbolista Denis Suárez, el humorista y escritor Luis Piedrahita y la presentadora Luján Argüelles.

"Esta incorporación refuerza la visibilidad de una cita anual ya consolidada en Galicia, que en su edición más ambiciosa supera el millón de euros de impacto social y prevé destinar una cifra garantizada de 300.000 euros a distintas causas sociales gallegas vinculadas a la salud mental, la inclusión y el apoyo familiar, la educación y la inserción sociolaboral", destacan desde la organización.

La VIII edición de TrezeLuzes destinará íntegramente lo recaudado a ocho proyectos sociales en Galicia —Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, AECC A Coruña, Asanog, Proxecto Home Galicia e Igaxes—, impulsando iniciativas vinculadas a la infancia, la salud mental, la inclusión y el apoyo familiar y la educación y la inserción sociolaboral.

Las entradas ya están disponibles en el siguiente enlace. La edición cuenta con el apoyo de Idoneea y de empresas padrinas como Grupo Nortempo, Viña Nora, Asteriscos Patrimonial, Amazon, Congalsa, Hatta Energy, Ackstorm, Vegalsa, Ineltrón y MasOrange.

Séptima gala de Trezeluzes en la Finca Montesqueiro Más información