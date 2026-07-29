Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Navajas, sidra y Los Satélites: Lorbé abre cuatro días de festejos por el Carmen

Noelia Díaz
Noelia Díaz
29/07/2026 19:46
Festa da Cigala en Lorbé en 2025
Festa do Mexillón en Lorbé en 2025
CARLOTA BLANCO
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La localidad oleirense de Lorbé abre este jueves, día 30, cuatro días de festejos en honor a la Virgen del Carmen y lo hará alimentando estómago y espíritu, con la VIII Festa da Navalla e da Sidra y la actuación de la orquesta Los Satélites.

Las celebraciones gastronómicas serán una constante y al día siguiente (viernes 31) tendrá lugar la V Festa da Cigala e da Cerveza, seguida de la actuación de la orquesta Fania Blanco Show.

VIDEO VERTICAL REEL CON MARCA

La impresionante traca final de los fuegos de O Burgo

Más información

Ya el sábado 1 de agosto, desde las 17.30 horas, se sacará a la Virgen del Carmen hasta el puerto, donde se subirá en una embarcación para la habitual procesión marítima. El grupo de gaitas A Marola ambientará la liturgia, mientras que a las 19.00 horas está prevista la Festa do Polbo y a las 22.30 horas la verbena con la orquesta Marbella.

Las fiestas de Lorbé rematan el domingo, día 2, con procesión a las 13.00 horas y sesión vermú posterior con callos y el grupo Tania Veiras, que repetirá por la noche tras la XXXIV Festa do Mexillón.

Desde la comisión apuntan que habrá música en el bochinche todos los días desde las 18.00 horas y que el parking es gratuito.

Lorbé celebra su X Fiesta de la Centolla

Sada y Lorbé captan más de 21.000 euros de ayudas de la Diputación al sector del mar

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Operarios en el Fitness Park

Así luce el Fitness Park que toma el relevo de Zara en el centro de A Coruña
Guillermo Parga
Imagen virtual del exterior de la British International School

Rioboo acusa al BNG de pretender el cierre de un centro educativo privado de Sésamo
Fran Moar
Un vehículo circula en dirección contraria este miércoles en la avenida García Sabell

El conductor de A Coruña que recorrió toda una avenida en sentido contrario
Guillermo Parga
Festa da Cigala en Lorbé en 2025

Navajas, sidra y Los Satélites: Lorbé abre cuatro días de festejos por el Carmen
Noelia Díaz