Navajas, sidra y Los Satélites: Lorbé abre cuatro días de festejos por el Carmen

Festa do Mexillón en Lorbé en 2025 CARLOTA BLANCO

La localidad oleirense de Lorbé abre este jueves, día 30, cuatro días de festejos en honor a la Virgen del Carmen y lo hará alimentando estómago y espíritu, con la VIII Festa da Navalla e da Sidra y la actuación de la orquesta Los Satélites.

Las celebraciones gastronómicas serán una constante y al día siguiente (viernes 31) tendrá lugar la V Festa da Cigala e da Cerveza, seguida de la actuación de la orquesta Fania Blanco Show.

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Ya el sábado 1 de agosto, desde las 17.30 horas, se sacará a la Virgen del Carmen hasta el puerto, donde se subirá en una embarcación para la habitual procesión marítima. El grupo de gaitas A Marola ambientará la liturgia, mientras que a las 19.00 horas está prevista la Festa do Polbo y a las 22.30 horas la verbena con la orquesta Marbella.

Las fiestas de Lorbé rematan el domingo, día 2, con procesión a las 13.00 horas y sesión vermú posterior con callos y el grupo Tania Veiras, que repetirá por la noche tras la XXXIV Festa do Mexillón.

Desde la comisión apuntan que habrá música en el bochinche todos los días desde las 18.00 horas y que el parking es gratuito.