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Oleiros

Incumplir la normativa de limpiar las fincas particulares puede acarrear 6.000 euros de sanción en Oleiros

El Ayuntamiento recuerda que es obligatorio retirar la maleza de los solares

Fran Moar
Fran Moar
28/07/2026 17:56
Incendio forestal en la comarca coruñesa
Incendio forestal en la comarca coruñesa
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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Incumplir la normativa municipal que obliga a mantener las fincas particulares limpias y libres de maleza puede acarrear sanciones económicas que alcanzan los 6.000 euros en el ayuntamiento de Oleiros. El Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, en coincidencia con los últimos incendios forestales, emitió un comunicado a través del cual recuerda a los propietarios de parcelas y solares el deber de mantenerlos en condiciones adecuadas de limpieza, higiene, salubridad y seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos, proteger el entorno y garantizar una buena convivencia vecinal.

"O incumprimento desta obriga pode provocar molestias á veciñanza, favorecer a proliferación de pragas de roedores que invadan a vía pública e incrementar notablemente o risco de incendio durante os meses de maior calor", indica el mencionado comunicado.

Responsabilidad de los daños

El Gobierno local también advierte de que la responsabilidad de los posibles daños ocasionados por el mal estado de una parcela recae en su propiedad, por lo que resulta fundamental llevar a cabo un mantenimiento periódico de estos espacios en beneficio de la seguridad de todos.

"O incumprimento da normativa poderá dar lugar á apertura dos correspondentes expedientes e á imposición de sancións coercitivas, que poden oscilar entre os 300 e os 6.000 euros, ademais da execución subsidiaria ou forzosa dos traballos nos casos previstos legalmente", apostilla el comunicado.

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