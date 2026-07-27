García Seoane saca pecho con su labor en la Diputación en favor del municipio de Oleiros

Formoso y Seoane se felicitan por la mejora de la avenida de Santa Cristina ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Habrá quien diga que no tiene abuela y no le faltará razón, aunque solo sea por una cuestión de índole biológica, pero Ángel García Seoane sin recato alguno saca pecho con la labor que ejerce, a lo largo de más de una década, en la Diputación en favor del municipio por él presidido que no es otro que Oleiros.

Bajo el título ‘Oleiros conta na Deputación: 27 millóns en 11 anos’ y un subtítulo todavía más clarificador, ‘A xestión de alcalde como deputado é clave’, el boletín municipal, en su último número, destaca el montante económico que el gobierno provincial ha invertido en el ayuntamiento desde que, en 2015, ocupa una cátedra en el salón de plenos provincial.

El reportaje, al que acompaña una amplia imagen del regidor sonriendo con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, el día en el que se recepcionó la reforma de la avenida de Santa Cristina, comienza destacando que en el presente mandato ya se han obtenido más de diez millones de euros y que además de los fondos que le corresponden a cada municipio “a xestión e traballo político do alcalde no organismo provincial permitiu que Oleiros recibise importantes recursos económicos extraordinarios”.

Diálogo y respeto

La publicación municipal, que suele tener una periocidad mensual, apunta que lo anterior se deriva de llevar a cabo “política en maiúsculas”.

“O diálogo e o respecto mutuo entre o presidente da Deputación e o alcalde está a ser determinante para que por parte do organismo provincial se conceda o trato que lle corresponde ao cuarto municipio de máis poboación da provincia, líder en indicadores sociais, culturais, deportivos e humanos”, añade, mientras reflexiona sobre la muy diferente relación que mantiene el Gobierno local con el PSOE provincial y con el grupo municipal.

“Este rostro serio e conciliador do PSOE na Deputación contrasta coa posición do PSOE de Oleiros, que a pesar de obter o peor resultado da súa historia nas pasadas eleccións municipais continúa instalado na destrución, a difamación e as malas artes para facer oposición”, expone ‘Vivir en Oleiros’.

Tampoco se olvida el boletín de la tirante relación que en su momento mantuvo el regidor oleirense con el anterior presidente provincial, Diego Calvo. “Oleiros sufrió un boicot continuado na recepción dos fondos económicos que corresponderían en base a criterios obxectivos (...). A situación mudou no 2015, desde que o alcalde exerce como deputado provincial de Alternativa”, apostilla