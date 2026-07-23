El PP propone que se cubra un parque infantil para su uso permanente

Panorámica de un parque infantil oleirense ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Oleiros presentará una iniciativa para que el gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, estudie la posibilidad de cubrir, al menos, un parque infantil del municipio para que las familias pueden disfrutar de las instalaciones a lo largo del año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Los populares consideran que Oleiros, un municipio caracterizado por las abundantes precipitaciones durante buena parte del año, debe avanzar en la mejora de sus espacios públicos, especialmente aquellos destinados a la infancia. La instalación de una cubierta permitiría mantener el uso de al menos un parque incluso en los días de lluvia, además de ofrecer protección frente al sol durante los meses de verano. La propuesta contempla la cubrición completa de un parque infantil de aproximadamente 250 metros cuadrados mediante una estructura metálica con cubierta de policarbonato translúcido, dotada de iluminación LED de bajo consumo y un sistema adecuado de recogida y evacuación de aguas pluviales para garantizar la seguridad de los usuarios.

Coste estimado de 120.000 euros

Según los datos que maneja el Partido Popular, el coste estimado de una actuación de estas características rondaría los 120.000 euros, a los que todavía habría que sumar el IVA, el beneficio industrial y los gastos generales de la empresa, una inversión asumible para el Ayuntamiento, teniendo en cuenta el presupuesto municipal y el beneficio social que reportaría a las familias de Oleiros. Además, recuerda que este tipo de instalaciones ya funcionan con éxito en numerosos municipios, donde han incrementado notablemente el uso de los parques infantiles durante todo el año. Asimismo, los populares consideran importante que el parque elegido cuente con un cerramiento perimetral que refuerce la seguridad de los menores y permita que tanto los niños como las personas que los acompañan disfruten del espacio en unas condiciones de mayor comodidad y confort.

"El grupo municipal Popular confía en que el Gobierno municipal valore esta propuesta desde una perspectiva de servicio público y calidad de vida, priorizando actuaciones que respondan a las necesidades reales de las familias y contribuyan a hacer de Oleiros un municipio más accesible, cómodo y amable para la infancia", apuntan desde la formación.