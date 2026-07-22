Cifran en 2.000 euros las pérdidas tras los robos de bebida a la Comisión do Mar de Mera

Última edición de las Festas do Mar de Mera CEDIDA

La madrugada del martes, día 21, la comisión de las Festas do Mar de Mera sufrió el robo de parte de la bebida sobrante de las celebraciones del fin de semana, cuyo valor se aproxima a los 2.000 euros, indicaron fuentes cercanas al suceso.

Dicha agrupación y la comisión de fiestas de Santa Ana emitieron un comunicado conjunto para reclamar "responsabilidade, respecto e sentidiño" a quienes quieren "rebentar" unas fiestas "senlleiras e familiares".

"Se por dous anos asaltaron o bochinche das Festas de Santa Ana para levar botellas coas que facer o botellón, este ano xa sobrepasou todos os límites: primeiro, ensombrecendo unha xuntanza tan senlleira e familiar como é a sardiñada das festas do Carme cunha pelexa na que ata policías e colaboradores da comisión foron agredidos; e, unha vez rematadas as festas, rompendo o cadeado que pechaba o almacén co material para facerse cunha cantidade considerable de bebidas", lamentaban.

La denuncia ya ha sido presentada ante la Guardia Civil y los hechos están siendo investigados. No obstante, solicitan colaboración para esclarecer los hechos, aunque las sospechas se ciernen sobre personas oriundas de la localidad de Mera.

Las dos comisiones de fiestas de Mera denuncian que "a uns impresentables lles parece gracioso rebentalas" Más información