Las dos comisiones de fiestas de Mera denuncian que "a uns impresentables lles parece gracioso rebentalas"
La Guardia Civil investiga el robo de bebida destinada a la celebración do Mar
Las dos comisiones de fiestas de la localidad oleirense de Mera (Do Mar y de Santa Ana) emitieron un manifiesto conjunto para denunciar que "a uns impresentables lles parece gracioso rebentalas". Lo hacen después de que la madrugada del martes, día 21, la primera de ellas fuese objeto del robo de bebida destinada a las celebraciones del pasado fin de semana, lo que le ha provocado un gran perjuicio económico.
La denuncia ya ha sido presentada ante la Guardia Civil y los hechos están siendo investigados. No obstante, la entidad solicita que cualquier persona que tenga información sobre lo sucedido la comunique de manera responsable a la propia comisión o al Instituto Armado.
"Facer entrar en razón"
El comunicado, titulado 'Basta xa co vandalismo nas festas do pobo! Responsabilidade, respecto e sentidiño!, se hace para "facer entrar en razón" a los responsables de reventar unos festejos "para facerse con botellón gratuíto".
"Porque se por dous anos asaltaron o bochinche das Festas de Santa Ana para levar botellas coas que facer o botellón, este ano xa sobrepasou todos os límites: primeiro, ensombrecendo unha xuntanza tan senlleira e familiar como é a sardiñada das festas do Carme cunha pelexa na que ata policías e colaboradores da comisión foron agredidos; e, unha vez rematadas as festas, rompendo o cadeado que pechaba o almacén no que a comisión de festas gardaba o material para facerse cunha cantidade considerable de bebidas. E aínda que nun caso se está actuando de oficio e no outro xa se presentou a oportuna denuncia, que está sendo investigada pola Garda Civil, queremos que esta publicación teña a máxima difusión nas redes e no boca a boca ata chegar aos seus responsables (ou, mellor dito, irresponsables) para que saiban que non lle roubaron aos membros da comisión senón a toda vós xente de Mera, na que ata pode haber membros das súas familias, que sodes os que facedes posible que se leven a cabo as Festas grazas ás vosas aportacións", apunta el manifiesto.
Las dos entidades esperan que "por esta vez as investigacións acaden o resultado desexado e que quen as fixo as pague con todo o peso da lei; e pedímoslle ás autoridades que tomen con agarimo este caso para que sirva de exemplo e non se volvan a repetir situacións coma estas".