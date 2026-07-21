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Oleiros

El alcalde de Oleiros anima a los vecinos a denunciar para “acabar coa lacra da vivenda turística”

Anuncia que se impondrán sanciones a los alquileres sin fines residenciales

Fran Moar
Fran Moar
21/07/2026 21:09
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane
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“O das vivendas turísticas é un escándalo. E un negocio oculto, fraudulento, que está facendo un dano tremendo a vivenda de alquiler. Xa casi non a hai porque é máis rendible alugar a uns turistas un par de fins de semana que todo o mes a quen quere residir”, denunció ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, mientras indicaba que en el plan municipal de urbanismo se prohíbe de manera tajante este tipo de vivienda.

Según él, la normativa oleirense establece que tan solo los profesionales de la hostelería pueden alquilar y que el plan de urbanismo ya establece qué espacios están habilitados para posadas u hoteles.

“Nós xa estamos dando moita caña aos que alugan o seu piso con fins turísticos. Estamos tendo moita colaboración dos veciños e pedimos que sigan colaborando porque imos acabar coa lacra da vivenda turística”, añadió el regidor, en su habitual intervención radiofónica de los martes en la emisora local de Radio Coruña Cadena Ser.

García Seoane se muestra molesto con estas prácticas porque, según él, suponen un fraude a las arcas del Estado, al tiempo de una competencia desleal con los profesionales del ramo Además, anuncia que desde el Ayuntamiento se impondrán sanciones a aquellos vecinos que destinen inmuebles de su propiedad a fines que no sean propiamente residenciales.

Cabe recordar que Oleiros abrió diversos expedientes por este tipo de alquileres que considera irregulares. El último que se hizo público fue el de una vivienda unifamiliar ubicada en las inmediaciones de la playa del núcleo de Mera.

La denuncia, formulada en el verano de 2025, recayó sobre un inmueble del lugar de Santa Ana que, según fuentes municipales, sus propietarios transformaron en apartamentos.

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