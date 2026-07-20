Oleiros insiste en que un consorcio de transporte frenaría el colapso viario del área
Aboga por convocar a ayuntamientos y administraciones para mejorar la movilidad
El Ayuntamiento de Oleiros insiste en que un consorcio de transporte, a nivel metropolitano, frenaría el colapso viario que, a su entender, sufre el área. Considera que la movilidad es el principal problema de la comarca por lo que reclama la puesta en marcha de un “verdadeiro sistema de transporte metropolitano, coordinado e eficaz, xunto coa execución das grandes infraestruturas viarias que permanecen pendentes tanto por parte da Xunta como do Ministerio de Transportes”.
Por todo ello, el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, aboga por convocar una reunión entre las administraciones competentes y los ayuntamientos de la comarca para “reclamar conxuntamente solucións urxentes que permitan mellorar a mobilidade e rematar co colapso que sofre a área metropolitana”.
Además, considera que la nueva concesión del servicio de autobús urbano de la ciudad de A Coruña representa “unha oportunidade histórica”. Por ello reclama que el nuevo contrato sea flexible y esté preparado para adaptarse a la futura creación del consorcio.