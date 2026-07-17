Oleiros renueva el Rincón de Cecilia en el parque José Martí

Rincón de Cecilia, en el parque José Martí de Santa Cristina CEDIDA

Oleiros ha completado la renovación integral del Rincón de Cecilia, en el parque José Martí de Santa Cristina, una actuación incluida en el plan de mejora de este espacio público que supone una inversión global de más de 350.000 euros.

La intervención permitió transformar esta emblemática zona de juegos, dedicada al recuerdo de la pediatra Cecilia, que ejerció durante muchos años en el municipio. "O novo espazo incorpora modernas estruturas de xogo integradas en grandes elementos de formigón, con pezas de gran formato adaptadas ao xogo e lecer dos máis cativos", destaca el Ejecutivo de Ángel García Seoane.

El paquete de obras incluye también la renovación que se va a llevar a cabo proximamente de los caminos interiores para incrementar la seguridad y la accesibilidad de las personas usuarias.

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