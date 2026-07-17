Oleiros reclama de nuevo a la Xunta las obras en el comedor del CEIP Isidro Parga Pondal

Fachada del CEIP Isidro Parga Pondal de Santa Cruz CEDIDA

El Gobierno oleirense denuncia que la Xunta no haya comenzado las obras en el comedor del CEIP Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, que ya retrasó en 2025. "Tras numerosas demandas do Concello e da ANPA, a Xunta comprometérase a reformar o comedor durante o pasado verán, pero non foi así e supostamente ía ser este ano", recuerda Oleiros.

"O Concello de Oleiros non cesará nas súas demandas ata que a Xunta de Galicia acometa as obras de renovación do espazo no que comen os nenos e nenas, que se atopa nun estado totalmente impresentable. O comedor atópase fortemente degradado con paredes totalmente desfeitas, humidades, filtracións de auga...", declara el Ejecutivo local.

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El alcalde, Ángel García Seoane, considera que las tareas deben acometerse antes de la vuelta al cole: "Non imos permitir que os nenos e nenas do colexio de Santa Cruz teñan que comer nese espazo”, espetó.

El Ayuntamiento recuerda que ahora mismo la Xunta está llevando a cabo obras menores en el CEIP de Santa Cruz -renovación de la cubierta y del pavimento en el pabellón Arsenio Iglesias- y reitera la necesidad de actuar con urgencia en el comedor.

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