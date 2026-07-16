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Oleiros

Oleiros pedirá al Estado una ayuda de más de 310.000 euros para reparar el derrumbe de Naval

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/07/2026 15:31
Pleno en Oleiros
Pleno en Oleiros
CEDIDA
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Oleiros aprobará este viernes en un pleno extraordinario la solicitud de una subvención al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática "para financiar as actuacións de reparación dos importantes danos ocasionados polos temporais e as intensas choivas rexistradas entre novembro de 2025 e febreiro de 2026 no noiro do aparcadoiro da praia de Naval, en Santa Cruz". La petición, dice el Ejecutivo, se realiza al amparo de la convocatoria estatal destinada a recuperación de zonas afectadas por emergencias y pretende lograr un total de 311.780,66 euros para dos proyectos.

"As fortes precipitacións e os continuos temporais provocaron un importante desprendemento do terreo no noiro do aparcadoiro da praia de Naval, xerando unha situación de risco para a seguridade das persoas e afectando tanto ao acceso peonil á praia como ao vial e ao propio aparcadoiro. 

Ante esta situación, o Concello actuou de inmediato mediante un procedemento de emerxencia para estabilizar a zona e eliminar o perigo existente. Durante a execución dos traballos foi necesario reforzar a base do muro de contención para garantir a súa estabilidade fronte á acción das mareas, o que supuxo ampliar as actuacións inicialmente previstas", destacan desde el Gobierno de Ángel García Seoane.

De los dos proyectos que se pretenden financiar, el primero corresponde a las obras de contención del muro, con un importe de 156.840,60 euros, ya ejecutadas mediante tramitación de emergencia; mientras que el segundo consiste en la actuación complementaria para la restitución de la infraestructura dañada y la integración ambiental de la intervención, con un presupuesto de 154.940,06 euros, que permitirá completar la estabilización definitiva de la zona.

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