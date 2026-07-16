Oleiros pedirá al Estado una ayuda de más de 310.000 euros para reparar el derrumbe de Naval
Oleiros aprobará este viernes en un pleno extraordinario la solicitud de una subvención al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática "para financiar as actuacións de reparación dos importantes danos ocasionados polos temporais e as intensas choivas rexistradas entre novembro de 2025 e febreiro de 2026 no noiro do aparcadoiro da praia de Naval, en Santa Cruz". La petición, dice el Ejecutivo, se realiza al amparo de la convocatoria estatal destinada a recuperación de zonas afectadas por emergencias y pretende lograr un total de 311.780,66 euros para dos proyectos.
"As fortes precipitacións e os continuos temporais provocaron un importante desprendemento do terreo no noiro do aparcadoiro da praia de Naval, xerando unha situación de risco para a seguridade das persoas e afectando tanto ao acceso peonil á praia como ao vial e ao propio aparcadoiro.
Ante esta situación, o Concello actuou de inmediato mediante un procedemento de emerxencia para estabilizar a zona e eliminar o perigo existente. Durante a execución dos traballos foi necesario reforzar a base do muro de contención para garantir a súa estabilidade fronte á acción das mareas, o que supuxo ampliar as actuacións inicialmente previstas", destacan desde el Gobierno de Ángel García Seoane.
De los dos proyectos que se pretenden financiar, el primero corresponde a las obras de contención del muro, con un importe de 156.840,60 euros, ya ejecutadas mediante tramitación de emergencia; mientras que el segundo consiste en la actuación complementaria para la restitución de la infraestructura dañada y la integración ambiental de la intervención, con un presupuesto de 154.940,06 euros, que permitirá completar la estabilización definitiva de la zona.