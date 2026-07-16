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Oleiros

Oleiros adjudica por 150.000 euros la renovación de las aceras de la calle Zeus en Icaria

Redacción
16/07/2026 10:46
Calle Zeus en Icaria
Calle Zeus en Icaria
Cedida
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El Ayuntamiento de Oleiros contrata la renovación de las aceras de la calle Zeus en Icaria, con una inversión de 149.707,25 euros, destinados a "mellorar a seguridade e a accesibilidade peonil nun dos viarios de maior tránsito", informa el Gobierno de Ángel García Seoane.

Icaria, además de un entorno residencial, cuenta con un área comercial  "integrado no eixo empresarial Perillo-Oleiros". 

En la actualidad, es el espacio industrial más importante del municipio y mantiene un crecimiento continuado desde hace más de treinta años y es por eso que, debido a la antigüedad de algunas de sus vías interiores, determinadas infraestructuras exigen "actuacións de renovación para garantir o seu correcto estado de conservación", explican desde Oleiros.

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Las obras consistirán en la renovación completa de las aceras del margen impar de la calle, donde existen numerosas losetas sueltas y levantadas que dificultan el tránsito peatonal y que pueden suponer un riesgo para los usuarios de Icaria. 

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