La finca de Oleiros que se ha colado en el '¡Hola!' con una boda del Super Depor

Nadia Jémez y Miguel Otero, en Liáns INSTAGRAM

La influencer y creadora de contenido Nadia Jémez, hija del exfutbolista y entrenador Paco Jémez y la modelo Vaneska Rocha, se casó el pasado sábado, día 11, con su pareja, Miguel Otero, en una emotiva ceremonia celebrada en la iglesia de Santa Eulalia de Liáns, en Oleiros.

El banquete se celebró en la Finca Montesqueiro, a poco más de un kilómetro de ese templo religioso, y desde el recinto han presumido en sus redes sociales de que sus instalaciones han salido esta semana en la revista '¡Hola!', que ha hecho un especial con las seis bodas de la temporada, entre las que se encuentra la de la hija del defensa del Super Depor y otras como la de la modelo Nieves Álvarez con Bill Saad en París o la de la actriz Elena Rivera.

Montesqueiro, inaugurado en 2014, se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para las celebraciones de la alta sociedad en A Coruña y mantiene una estrecha relación con el Real Club Deportivo de A Coruña. De hecho, tras el ascenso a Primera logrado en mayo, la plantilla disfrutó de una comida en el Salón Dorado de la finca y la marca también se encargó del cátering en la inauguración del museo del club, el pasado 24 de febrero, entre otros eventos.

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Nadia Jémez, muy vinculada a A Coruña, se ha consolidado en los últimos años como una de las creadoras de contenido gallegas con mayor proyección. Aunque alcanzó una mayor notoriedad tras su participación en 'Pesadilla en el Paraíso', actualmente compagina su actividad como influencer con distintos proyectos personales.